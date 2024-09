Vier cruiseschepen niet naar Amsterdam, vandaag opnieuw blokkade

De afgelopen weken hebben meerdere rederijen ervoor gekozen om cruiseschepen toch niet naar de Passenger Terminal Amsterdam te laten varen, maar aan te leggen in IJmuiden. Hierdoor hoefden ze niet door de sluis van IJmuiden, die al vier keer geblokkeerd is door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Vandaag vindt daar een vijfde blokkade plaats.

Door die blokkade kunnen twee cruiseschepen niet doorvaren. Een woordvoerder van de gemeente Velsen liet vanochtend weten dat het om vijf demonstranten op de zeesluis ging en zeven demonstranten op de Noordersluis. Op de zeesluis zaten twee demonstranten vastgelijmd en twee demonstranten aan elkaar vastgeketend. Op de Noordersluis zaten drie demonstranten vast.

De burgemeester van Velsen heeft de demonstratie vanmorgen beëindigd. Eerder werd al besloten dat er niet meer op de sluis zelf gedemonstreerd mag worden. "Het is nu wachten op de technische eenheid van de politie, daarna worden ze bestuurlijk verplaatst", zei de woordvoerder. De activisten worden dus opnieuw niet aangehouden. Rond 12.30 uur was de technische eenheid er en werden de activisten weggehaald.

Het lijkt er sterk op dat meerdere rederijen de afgelopen weken zelf maatregelen hebben genomen om eventuele blokkades door de activisten te ontlopen. In totaal legden de afgelopen weken vier cruiseschepen in IJmuiden aan in plaats van in Amsterdam, bevestigt Port of Amsterdam (het Amsterdamse havenbedrijf) aan AT5. Op 18 augustus ging het om cruiseschip Amera en cruiseschip Ambition. Daarnaast vermeed op 26 augustus cruiseschip Ambience de sluis door in IJmuiden aan te leggen en op 31 augustus deed cruiseschip Resilient Lady dat ook. Operationele redenen De rederijen hebben vooraf aan Cruise Port Amsterdam doorgegeven dat ze toch niet kwamen. Ze gaven daarbij aan dat dit om 'operationele redenen' gebeurde, vertelt de woordvoerder van Port of Amsterdam. AT5 heeft de rederijen gevraagd waarom de Amera, Ambition, Ambience en Resilient Lady niet meer naar Amsterdam kwamen. Tot nu toe heeft alleen de Engelse rederij Ambassador Cruise Line gereageerd. Die rederij is eigenaar van de onder meer de Ambience, een cruiseschip met plek voor 1400 passagiers. Een woordvoerder van Ambassador Cruise Line bevestigt dat een mogelijke blokkade door Extinction Rebellion de reden was om niet meer door de sluis te willen.

Quote "De veiligheid, beveiliging en het comfort van al onze gasten staan ​​voorop" Ambassador Cruise Line

De rederij liet passagiers weten dat het om een voorzorgsmaatregel ging en dat er gratis bussen waren geregeld waarmee ze in een uur naar Amsterdam konden komen. "De veiligheid, beveiliging en het comfort van al onze gasten staan ​​voorop", schreef de rederij. Eind augustus bleek al dat het cruiseschip Disney Dream op 6 september ook niet meer naar Passenger Terminal Amsterdam kwam. Dat schip legt zelfs niet aan in IJmuiden, maar slaat heel Nederland over. Het schip gaat in plaats daarvan eerder naar het Belgische Zeebrugge.

Quote "Een aantal rederijen is aan het rondkijken, die signalen hebben we gehad" Woordvoerder Port of Amsterdam

De woordvoerder van Port of Amsterdam zegt dat er nog geen soortgelijke annuleringen voor de komende maanden bekend zijn, maar dat kan nog wel veranderen. Volgens haar is 'een aantal rederijen aan het rondkijken'. "Die signalen hebben we gehad." Debat Op 11 september debatteren gemeenteraadsleden over de blokkades. Het debat is aangevraagd door de VVD en JA21. De partijen willen dat het stadsbestuur 'stappen onderneemt om de economische gevolgen te beperken.' De directeur van Oram (Ondernemend Amsterdam) zei eind augustus tegen AT5 dat de schade door de blokkades in de miljoenen loopt.