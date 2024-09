OM: 91-jarige Jan van B. leed aan dementie en waanbeelden toen hij zijn vrouw doodde

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 91-jarige Jan van B. begin dit jaar wél zijn vrouw doodgestoken en brand in zijn eigen huis gesticht, maar heeft hij hier geen schuld aan. Het OM gaat mee in de conclusie van deskundigen: Van B. zou namelijk lijden aan beginnende dementie en een waanstoornis, waardoor hij zijn eigen gedrag niet kon sturen. Zelf ontkent de verdachte dat hij zijn vrouw heeft vermoord.

Waar de oude verdachte bij de pro-forma nog met een rollator de rechtszaal binnenkwam, zit hij nu in een rolstoel. Hij kan daarnaast niet goed horen en ook niet goed meer zien. Wel kan hij zich nog herinneren wat er op 19 januari van dit jaar gebeurde. "Ik denk er elke dag aan. Ik ben 68 jaar met haar getrouwd geweest. Dat is ook niet niets."

Ook zegt de 91-jarige verdachte dat hij boos was, omdat hij foto's had gevonden van zijn vrouw. Het zouden 'schunnige' foto's zijn geweest van toen ze rond de dertien jaar oud was. "Het waren geen leuke foto's. Toen heb ik de lades uit de kasten getrokken en de kast van de muur geslagen."

Volgens Van B. zat zijn 84-jarige vrouw in een met schapenvacht bekleedde stoel in de woonkamer, toen hij boos werd. Hij had daar verschillende redenen toe, zo vertelt hij. Hij zou namelijk altijd voor zijn vrouw hebben gezorgd, maar hij kreeg daar niet de waardering voor. "Ze heeft nooit gewerkt", zegt Van B. "Maar toen ik die ochtend beneden kwam, zat ze aangekleed die stoel en zei ze: 'zo, boeren klootzak, nu zie je dat ik het zelf ook kan.' Toen heb ik de lampen kapotgeslagen."

We missen ook onze vader zoals hij was voordat hij ziek werd. Het is ons meer dan duidelijk dat onze vader volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij onze moeder ombracht. Het is daarom heel belangrijk voor ons dat onze vader wordt beschermd en in een veilige, gesloten omgeving kan wonen waar hij in deze laatste fase van zijn leven liefdevol verzorgd kan worden."

Wij houden vreselijk veel van onze beide ouders en zij hielden vreselijk veel van elkaar. Onze vader was een hardwerkende, zorgzame man en onze moeder was een mooie, intelligente en sociale vrouw. Wij missen haar nog iedere dag.

"19 januari 2024 is de zwartste dag in ons leven. Ondanks alle signalen dat onze vader fysiek en mentaal achteruit ging en steeds onvoorspelbaarder gedrag ging vertonen, en ondanks alle zorgen die wij voortdurend hebben geuit over de veiligheid van hen beiden, is onze grootste angst uitgekomen. Sindsdien leven wij in een nachtmerrie.

Volgens de kinderen Van B. is er in aanloop naar het drama meerdere malen aan de bel getrokken. Een verklaring werd voorgelezen door iemand van Slachtofferhulp.

Een kast zou ook op zijn vrouw zijn gevallen. Zo heeft de brandweer haar ook aangetroffen, haalt de rechter uit het dossier. "In de stoel, met de kast over haar heen. Ze bloedde hevig en is met 15 tot 16 steekverwondingen naar het ziekenhuis gebracht", zo vertelt de rechter. Volgens Van B. zou dat komen door de scherven van de kapotte lampen, maar die kans acht de rechter klein. "Een aantal steekwonden was heel diep. Dat is niet gebeurd doordat er glas op haar is gevallen."

Van B. ontkent ook de brandstichting, ondanks dat er door de forensische onderzoekers 'overal in huis' afgestreken lucifers zijn gevonden. Volgens Van B. heeft hij alleen lucifers gebruikt om zijn schoenen te zoeken. Die had hij nodig omdat er overal glas lag door de lampen die hij kapot had geslagen. Maar hij kon ze in het donker - zonder de lampen - niet vinden.

Waanbeelden

Jan van B. is door verschillende deskundigen onderzocht. Zij komen tot de conclusie dat hij lijdt aan beginnende dementie en een waanstoornis. Zo had Van B. waanideeën over zijn vrouw, die ontrouw zou zijn geweest. Als Van B. schuldig is aan de brandstichting en aan het doden van zijn vrouw, zou dat daarom volgens deskundigen komen doordat hij zijn eigen emoties en gedrag niet goed kon sturen. Daarom zou het hem ook niet kunnen worden aangerekend. Volgens de psychologen is het vooral belangrijk dat de man een goede woonplek krijgt, met zorg en structuur.