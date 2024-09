Strengere regels voor plantenbakken op straat in binnenstad

In totaal kwam het stadsdeelbestuur met dertig nieuwe of aangescherpte regels rondom de plantenbakken in het centrum. Zo zijn de afmetingen verkleind, moeten nieuwe potten van duurzaam materiaal zijn en mogen giftige planten of planten met doornen niet meer in de potten. In de regels staat ook dat er nog maar twee potten per huis mogen staan en dat ze tegen de gevel moeten staan, al gelden die regels al langer.

Vanuit de stadsdeelcommissie kwamen gemengde reacties. Er is begrip voor de redenering dat de stoep toegankelijk moet blijven, maar ook kritiek over de aanscherping van sommige regels. "Maak geen slapende honden wakker waar niet op wordt en kan worden gehandhaafd", aldus Michel van Wijk, van de partij Bewoners Amsterdam. Het commissielid wilde af van de punten die moeilijk zijn te handhaven.

Ook Arne Bar­tels­man van de PvdA vroeg zich af of het stadsdeel de capaciteit hiervoor moet inzetten. "Er zijn zo veel meer dingen dan de plantenbakken waar naar gekeken moet worden. Zoals verlaten fietsen en het afvalprobleem."

Weesbakken

Stadsdeelvoorzitter Amélie Strens snapt de punten van de commissieleden, maar laat weten dat de nieuwere regels belangrijk is voor de toegankelijkheid van de stoepen. "Er zijn honderden bakken die van niemand meer zijn, wij noemen dat weesbakken. Die willen we graag opruimen. Ook hebben sommige bewoners ondertussen wel heel veel potten staan. Het is niet zo dat er nu een brief binnenkomt bij mensen met drie potten."