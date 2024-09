Afvalwethouder Van Buren over onvoldoende van AT5-Panel: "Volgend jaar wil ik een 6"

Van Buren zegt dat het cijfer 'echt heel slecht' is. "Wat er aan de hand is, is dat de stad steeds drukker wordt. En het grote probleem is ook dat het statiegeld is ingevoerd. Daar zie je gewoon echt een toename in het zwerfvuil."

Ze zegt dat de gemeente naar 'onorthodoxe maatregelen' kijkt. "Dus echt het plaatsen van bovengrondse containers. We willen zo snel mogelijk af van het inzamelen van afval in zakken in het centrum. En we doen proeven met het inzamelen van blikjes in aparte containers."