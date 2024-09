Schiphol hoeft van kabinet minder te krimpen

Luchthaven Schiphol hoeft minder te krimpen dan aanvankelijk werd gedacht. Dat staat in een maatregelenpakket van minister Barry Madlener (Infrastructuur) om de geluidsoverlast voor omwonenden terug te dringen.

Het maximaal aantal vluchten per jaar werd eerder vastgesteld op tussen de 460.000 tot 470.000 per jaar. De minister gaat nu uit van 475.000 tot 485.000 vluchten.

Het aantal vluchten moest omlaag om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Volgens de minister is deze zomer meer gedetailleerde informatie aangeleverd over de geluidsoverlast. Het effect van sommige genomen maatregelen om de overlast terug te dringen, is groter dan verwacht. Hierdoor hoeft de luchthaven dus minder te krimpen, aldus de minister.

Stillere toestellen

Het aantal nachtvluchten gaat wel omlaag; van 32.000 naar 27.000. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft aangekondigd 's nachts stillere toestellen in te zetten. Ook doet de KLM, samen met Transavia, toezeggingen over het sneller verduurzamen van de vloot.

"Vanuit de sector zijn toezeggingen gedaan over het halen van deze doelen, en daar heeft de sector ook concrete toezeggingen over gedaan. Als ze hun beloftes niet nakomen, zal dat ook gevolgen hebben", aldus de minister.

Alle maatregelen bij elkaar neemt de geluidsbelasting van de luchthaven met 17 procent af, zegt Madlener. Het maatregelenpakket wordt nu voorgelegd aan de Europese Commissie, die er advies over geeft. Daarna neemt het kabinet een definitief besluit.