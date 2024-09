Advertentie Zuid nl Iconische cartoon met oud-burgemeester Van der Laan weer terug in De Pijp

De cartoon van oud-burgemeester Eberhard van der Laan, die in oktober 2023 werd weggehaald in verband met renovatiewerkzaamheden, is weer terug in het straatbeeld van De Pijp. Woensdagavond werd de prent onder toeziend oog van omwonenden onthuld, met een toast op Eberhard van der Laan en de terugkeer van het kunstwerk.

Joep Bertrams (links), bestuurder Flora Breemer van stadsdeel Zuid (midden) en initiatiefnemer Marnet Schoemaker (rechts) - AT5

De cartoon is getekend door Joep Bertrams. Het werk werd door Flora Breemer, bestuurder van stadsdeel Zuid en initiatiefnemer Marnet Schoemaker onthuld. Het kunstwerk werd al in 2017 gemaakt, kort nadat Eberhard van der Laan vanwege zijn ziekte afscheid nam als burgemeester. Met het kunstwerk wilde tekenaar Joep Bertrams Van der Laan eren bij leven. Initiatiefneemster Marnet Schoemaker zorgde ervoor dat de prent werd aangebracht op het rolluik van een slijterij, tot vreugde van buurtbewoners. De slijterij is er inmiddels niet meer en het pand is grondig verbouwd.

De jongen die te zien is op de prent is de kleinzoon van Joep Bertrams. - AT5

Vorig jaar oktober schrok de buurt op, toen het rolluik ineens was verdwenen. De initiatiefnemers, die vreesden dat het luik bij het grofvuil was gezet, konden opgelucht ademhalen: de eigenaar van het pand liet het stukje straatkunst veiligstellen en beloofde het weer terug te plaatsen op het pand.

Quote ''Een burgervader die leert z'n kinderen bewegen in een stad en dat deed Van der Laan heel goed" Buurtbewoner De Pijp

De prent is uiteindelijk op het raam geplaatst na de renovatie van het pand, mede omdat het rolluik al vrij oud was en ook aan vervanging toe was. "Als de prent er over 200 jaar nog hangt, dan is er waarschijnlijk iets mis met het gebouw", grapt de tekenaar. De prent van oud-burgemeester Eberhard van der Laan is te bewonderen in de Eerste Jan Steenstraat.