Hoe combineer je de stad en natuur? Een kijkje in Almere

Zoals het zogenoemde 'pocketpark' in het centrum van Almere. "Het is een voorbeeld van de toekomst van het hart van de stad", vertelt De Vos. Zo zijn er naast 'kijkgroen' ook wadi's te vinden in het park, stukken groen die speciaal zijn ontworpen om regenwater op te vangen.

Natalja van Elst is stadsecoloog bij gemeente Almere en is tevreden over de groei die de stad heeft meegemaakt op het gebied van biodiversiteit. "Almere is van een zandvlakte in vijftig jaar uitgegroeid tot een stad waar inmiddels hele bijzondere planten en dieren op af zijn gekomen", zegt ze. "Waardoor we ons al kunnen meten naar een stad zoals Amsterdam. Terwijl we bij lange na niet zo oud zijn", voegt ze toe.