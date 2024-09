Advertentie Onderwijs nl Cornelius Haga Lyceum krijgt schadevergoeding: "Je kan dit nooit in geld vertalen"

De Nederlandse staat belemmerde de groei van het Cornelius Haga Lyceum en schetste een onjuist beeld van de school. Zo bleek vandaag uit de uitspraak van de rechter in Den Haag. Blijheid overheerst bij advocaat Wouter Pors, die de school bijstaat. "Het voelt wel als een overwinning, maar het zou fijn geweest zijn als daar geen procedures voor nodig waren geweest."

Subsidies werden stopgezet, het bestuur moest opstappen en minder inschrijvingen van nieuwe leerlingen. Verstrekkende gevolgen die het Cornelius Haga Lyceum ondervond door de vermoedens die er waren dat de school banden had met terreurgroeperingen. In 2019 liet de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding weten zeer ontrustende signalen te hebben ontvangen over de Islamitische school. Dat schreef hij in een brief naar burgemeester Halsema. Deze brief werd dezelfde dag door de staat naar buiten gebracht.

Quote "Een school die heel kansrijk begon is, is enorm tegen gewerkt." Wouter Pors - Advocaat Cornelius Haga Lyceum

Ook minister-president Rutte en burgemeester Halsema spraken zich uit en adviseerde mensen hun kinderen niet naar de school te brengen. In een persconferentie in maart 2019 zei Rutte: "Ik zou mijn kinderen er niet heen sturen". Dit tot groot ongenoegen van de school. Advocaat Wouter Pors vertelt: "Dat was gebaseerd op een uitspraak van de AIVD, waarvan is vast komen te staan dat dat niet klopte. Hij had die oproep nooit mogen doen."

AT5

De school zal een schadevergoeding ontvangen, die nog moet worden vastgesteld. "We moeten kijken of dit in verhouding staat tot de financiële nadelen die de school ondervonden heeft," vertelt Pors. Over de hoogte van het bedrag kan Pors nog niet veel zeggen. "Er zijn financiële rapporten van de inspectie van de afgelopen jaren en dat zal een aanknopingspunt zijn." De toekomst van het Cornelius Haga Lyceum ziet Pors positief. "Er is nu een hoop publiciteit, waarin duidelijk wordt dat de signalen begin 2019 niet klopte. Dit is geen slechte school. Dat moet de school kansen bieden om weer nieuwe leerlingen aan te trekken."