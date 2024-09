Anderhalf uur vertraging op A10: ongeluk zorgt voor nog langere files

Het ongeval vond rond 16.40 uur plaats ter hoogte van afrit Overamstel. Twee rijstroken zijn afgesloten.

"De vertraging is fors op de Ring A10", laat Rijkswaterstaat Verkeersinformatie weten. "Maar liefst anderhalf uur nu." In eerste instantie werd gedacht dat de afgesloten rijstroken om 18.00 uur vrijgegeven konden worden, maar dat werd later bijgesteld naar 18.45 uur.

Het is al weken erg druk op de A10 vanwege de werkzaamheden aan de A10 Noord. Die is deels dicht in zuidelijke richting. Deze week staan er vanwege het einde van de zomervakantie extra lange files.