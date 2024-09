Ajax Vrouwen winnen van FK Kolos Kovalivka

Ajax speelde stukken beter dan de Oekraïners, toch werd de wedstrijd pas beklonken in de verlening. Kovalivka kwam halverwege de eerste helft zelfs nog op voorsprong.

De gelijkmaker kwam in de tweede helft. In de 65ste minuut. Tiny Hoekstra kopte een bal van Nadine Noordam het net in. Niet veel later maakte Noordam de 2-1.

In de extra speeltijd scoorde invaller Lotte Keukelaar de 3-1. Quinty Sabajo deed daar nog een schepje bovenop en maakte de 4-1. H

De wedstrijd werd vanwege de oorlog in Oekraïne gespeeld in Denemarken.