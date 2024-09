Advertentie Cultuur nl Van schroothoop geredde beelden in tuin van Rijksmuseum

Na jarenlange restauratie zijn vandaag twee metershoge beelden van beeldhouwer Carel Visser in de tuin van het Rijksmuseum geplaatst. Door middel van een hijskraan zijn de metalen en met lood beklede beelden heel voorzichtig op de sokkels geplaatst, om daar voor altijd in volle glorie te staan.

Dat de beelden, genaamd Signaal 1 en Signaal 2, daar permanent worden tentoongesteld is best bijzonder. Carel Visser maakte de beelden namelijk in het begin van de jaren 60 voor het gebouw van de Postcheque- en Girodienst in Den Haag. Maar in 2000 werd dit gebouw gesloopt en verdwenen de beelden. Jarenlang lagen de beelden daardoor verwaarloosd op de werf van een hijs- en transportbedrijf, tot dat Ludo van Halem, conservator van 20 -eeuwse kunst van het Rijksmuseum, ze vond en besloot ze een nieuw leven in te blazen. "Ik heb ze gevonden en ben er jaren mee bezig geweest. Zo'n moment dat ze worden geplaatst is dan ontzettend spannend want het moet allemaal in elkaar passen. Het ziet er fantastisch uit dus ik ben er zeker trots op."

AT5

Lood Voor de restauratie werd intensief onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de beelden terug te brengen naar originele staat om ze te herstellen naar de staat van 1964. Daar kwamen veel technische aspecten bij aan te pas: de stalen constructie is verduurzaamd, het lood is op staal verlijmd en de hoeknaden zijn gelast. Joosje van Bennekom is metaalrestaurator en vertelt hoe ze aan de slag zijn gegaan: "Eerst wilde we de beelden verven maar gaandeweg kwamen we erachter dat, dat toch niet de uitstraling was. Toen hebben we wat loodspecialisten erbij gehaald en daardoor is het toch gelukt om het op de juiste manier te restaureren"

AT5

Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, is ook trots op deze nieuwe aanwinst. "Ik vind het fantastisch dat er iets uit de 20e eeuw is toegevoegd in de tuin die in 2013 bij de verbouwing is aangepakt". Vandaag is dus ook het eerste moment dat je de beelden kunt bekijken. Maar de omstanders verschillen wel van mening. Zo vind de ene omstander het een mooie mix van moderne en klassieke kunst en de ander vind het meer lijken op geluidschermen. Naast de beelden die nu in de tuin zijn geplaatst zijn er tijdens de restauratie nog twee modellen gevonden uit de ontwerpfase. Deze zijn vanaf november te zien in de 20e eeuw tentoonstelling op de derde verdieping van het Rijksmuseum.