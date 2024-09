Verontwaardiging over plantenbakken-regels: "De bedenker woont vast in Almere"

De aangekondigde regels voor plantenbakken in het centrum zorgen voor grote verontwaardiging in de Binnen Bantammerstraat. De stoepen van die straat in de Nieuwmarktbuurt staan vol met plantenbakken en dat zullen er door de regels een stuk minder worden.

Een voorbijganger omschrijft het als een raar idee van de gemeente. "Ik dacht dat de gemeente het groen een beetje aan het stimuleren is. Maar nu blijkt dat dat de omgekeerde wereld is. Is er weer iemand nieuw? Die woont vast ergens buiten in Almere en heeft een hele mooie tuin."

Tandenborstel

"Mag ik dan ook nog maar één tandenborstel hebben?", vraagt een ander zich af. "Waar willen ze nog meer macht over hebben. Hoe ver gaat het?" Ze vermoedt dat het verdwijnen van plantenbakken zorgt voor nog veel meer fietsen op de stoep.

Toch zijn er ook mensen die het wel begrijpen. "Het trekt heel veel ratten aan. Als bewoners op vakantie gaan dan zie je dat ze niet goed onderhouden worden. En als je in een rolstoel zit kun je er niet meer door."

Potten kleiner

De regels zijn afkomstig van het stadsdeelbestuur. Potten moeten kleiner zijn en planten met doornen mogen niet meer. Ook moet de al bestaande regel van maximaal twee plantenbakken per bewoner beter gehandhaafd worden.

Volgens stadsdeelbestuurder Amélie Strens zijn de nieuwe regels belangrijk voor de toegankelijkheid van de stoepen. In het stadsdeel zouden ook honderden bakken staan die geen eigenaar hebben.