Nieuwe campagne moet schaamte rondom 'taboekanker' doorbreken

Kanker rondom de anus, schaamlippen, baarmoedermond of penis zijn volgens artsen van het Antoni van Leeuwenhoek Instituut allemaal soorten kankers waar nogal een taboe op rust. Daarom is het ziekenhuis een campagne gestart om 'taboekankers' meer bespreekbaar te maken, genaamd: "Laat taboekanker geen rol meer spelen". Ook Martha vindt het belangrijk om hierover te praten. Zelf had ze schaamlipkanker.

Veertig jaar lang had Martha last van jeuk bij haar vagina. "Jarenlang jeuk en pijn. Want je krabt en je krabt en je maakt het alleen maar erger", vertelt ze. Het was een aandoening waarmee ze moest leren leven dacht ze. Totdat Martha ineens een bultje voelde. "Dat pukkeltje werd heel snel een grote bult", zegt ze. Na een bezoek bij gynaecoloog blijkt Martha schaamlipkanker te hebben. "Dan schrik je enorm".

Schaamlipkanker is door artsen van het Antonie van Leeuwenhoek bestempeld als 'taboekanker'. Dat zijn kankersoorten waarmee mensen pas in een laat stadium naar een dokter gaan omdat ze zich ervoor schamen. Om diezelfde reden is er weinig over bekend. "Wij richten ons op kanker rondom de anus, baarmoedermond en penis", vertelt gynaecoloog Nienke van Trommel.

Geen rol meer spelen

Om eerder zorg te kunnen bieden is het ziekenhuis een campagne gestart. 'Laat taboekanker geen rol meer spelen'. "Een plekje op je schaamlippen is niet iets wat je snel aan je vrienden vertelt", vertelt Van Trommel.

Toch is praten belangrijk voor het bewustzijn. "Het is belangrijk dat mensen leren dat je overal een afwijking kunt hebben. Een arts vindt niets gek", aldus Van Trommel. Het lange wachten brengt namelijk risico's met zich mee. Want, hoe langer mensen wachten, hoe complexer het is om de kanker te genezen. "Ik zie dagelijks mensen waarvan ik denk, ik had gehoopt dat je hier eerder achter was gekomen", zegt Van Trommel.

Daarnaast willen artsen met de campagne mensen aansporen zich te laten vaccineren. "Taboekankers komen vaak voort uit het HPV-virus. Ongeveer 11000 vrouwen in Nederland krijgen het virus. Dit zou rond de 300 zijn als ze zich laten vaccineren", aldus Van Trommel.

Martha vindt de campagne een goede zet. Ook zij was graag eerder naar de dokter gegaan. "Dan was ik er misschien wel eerder vanaf geweest", vertelt ze. Om die reden deelt ze nu haar verhaal. "Ik hoop mensen te overtuigen, eerder aan de bel te trekken", vertelt ze.