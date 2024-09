Woede en cynisme bij omwonenden: toch meer vluchten Schiphol

Bewonersorganisaties rondom Schiphol hebben geen goed woord over voor het besluit van het nieuwe kabinet om een streep te zetten door de krimp van Schiphol. Van het vorige kabinet moest het aantal vluchten terug naar maximaal 470.000 per jaar, nu worden er dat waarschijnlijk maximaal 485.000. "We leven in een land met een betrouwbare overheid, dachten wij. Niet dus."

"We zijn verbijsterd", reageert een zwaar teleurgestelde Mirella Visser, voorzitter van omwonende organisatie PUSH Uithoorn. Haar telefoon staat roodgloeiend met bezorgde buren die er 'helemaal niks van begrijpen'. 'Stillere vliegtuigen zijn een mythe' Maar verantwoordelijk minister Barry Madlener is trots op het pakket dat er nu ligt: "Ik denk dat we hiermee een goede balans hebben tussen de belangen van de omgeving en die van de luchtvaart." Volgens het kabinet is het namelijk mogelijk om per jaar maximaal 15.000 extra vluchten toe te staan zonder dat dat leidt tot extra geluidsoverlast. De nieuwe generatie vliegtuigen zouden namelijk een stuk stiller zijn. 'Een totale mythe', aldus Sietske van den Broek van bewonersorganisatie Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV). Volgens haar moet het geluid van vliegtuigen met minstens tien decibel afnemen, willen bewoners er iets van merken. "Maar die vliegtuigen bestaan nog niet", aldus Van den Broek. Dit bleek eerder ook al uit een uitzending van NH Airtime. Van den Broek noemt stillere vliegtuigen een 'wassen neus' en vervolgt: "De luchtvaartsector ziet hierin kans de geluidsruimte die hierdoor ontstaat op te vullen met een extra vliegtuig die wél geluidsoverlast veroorzaakt." Een oplossing die de minister volgens haar nu 'klakkeloos' overneemt. Dat vindt ook Visser. Volgens haar zijn stillere vliegtuigen een paradox: "Als vliegtuigen stiller worden, kunnen er meer vliegen. En daarmee zorgen stillere vliegtuigen juist voor méér (geluid)overlast." Ze vraagt zich dan ook af hoe er ooit sprake kan zijn van een balans als het aantal vliegtuigen weer omhooggaat. "Het is niet logisch en zal daarom ook niet lang standhouden", meent Visser.

Aantal nachtvluchten wel omlaag De krimp geldt overigens niet voor het aantal nachtvluchten. Die moeten nog steeds evenveel omlaag als eerder was bekendgemaakt: van 32.000 naar 27.000 per jaar. De geplande middagpauze voor de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan wordt juist geschrapt. Volgens Madlener waren zowel omwonenden als luchtvaartmaatschappijen daar niet over te spreken. Het maximum aantal vluchten moet vanaf november 2025 gaan gelden. Waar het plafond precies komt te liggen, is nog niet zeker. Madlener lijkt nog een slag om de arm te houden: "De controle van de berekeningen kan nog leiden tot een andere uitkomst." Visser ziet het met cynisme tegemoet: "We leven in een land met een betrouwbare overheid, dachten wij. Niet dus." Volgens haar zijn omwonenden zwaar teleurgesteld en boos. Ze besluit: "Wat ons betreft, is het laatste woord hier dan ook nog niet over gezegd."