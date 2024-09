Sulemana toch niet naar Ajax, FIFA wijst transferverzoek af

Kamaldeen Sulemana (22) komt toch niet naar Ajax. De FIFA heeft het transferverzoek van de Amsterdamse club afgewezen omdat het papierwerk niet in orde is.

Ajax liet aanvaller Steven Bergwijn (26) voor 21 miljoen euro vertrekken, maar moest wel op zoek naar vervanging voor de linksbuiten. Die leek te zijn gevonden in de persoon van Sulemana. De Ghanees zou een jaar worden gehuurd van Southampton, maar dat gaat dus niet door.

Ajax had gisteren tot klokslag middernacht de tijd om de transfer in orde te maken. Dat lukte de club niet. "Ajax heeft zojuist van de FIFA te horen gekregen dat de beoogde transfer niet is goedgekeurd. Dat is een teleurstelling, maar we hebben begrip voor de beslissing", meldt de club in een verklaring.

Tot aan de winterstop heeft de club van Francesco Fariolidus alleen Mika Godts als linksbuiten.

Gemengde gevoelens

De meeste supporters keken al met gemengde gevoelens uit naar het nieuwe seizoen, bleek toen de transfermarkt sloot.

Dat het vorige seizoen, waarin Ajax eindigde als vijfde, wordt overtroffen, daar zijn de meesten het wel over eens. "Ja, ik heb eigenlijk wel vertrouwen", zei een fan. "Vooral door Weghorst, want hij is ook naar Ajax gekomen."