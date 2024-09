Pont propvol nu vakantie voorbij is: "Brug now!"

Dat de schoolvakantie is afgelopen is deze week ook goed te merken op de pont. Het is er een stuk drukker, tot frustratie van een deel van de reizigers. Zij roepen de gemeente op om vaart te maken met een fietsbrug.

Het is vooral tijdens de ochtendspits dringen in Noord. De klep van de pont kan vaak maar met moeite dicht vanwege het vele aantal fietsers. "Het is elke dag hetzelfde. Maar het wordt alleen maar erger", vertelt een reiziger die niet meer op de pont past.

Nog een bewoner vertelt dat hij het in tien jaar tijd niet eerder zo druk heeft gezien. De drukte wordt overigens ook door veel reizigers gerelativeerd: op de Buiksloterweg vaart om de paar minuten een nieuwe pont en voor en na de ochtendspits is het minder druk.

"Het is echt van de zotte", zegt een bewoner van Noord. "Het is Amsterdam. De hoofdstad van Nederland. Een van de grootste steden van Europa. Dan gaan ze daar beginnen waar geen huizen zijn. Hier zijn de mensen, dit is al volgebouwd. Brug now!"

Een fietsbrug staat wel op de planning, maar die is niet eerder dan 2034 af en komt dan tussen het Azartplein en de Johan van Hasseltweg. Op de Buiksloterweg verwacht lang niet iedereen er gebruik van te willen maken, mede omdat het vanaf daar zo'n tien minuten fietsen is naar de Johan van Hasseltweg.

Reactie GVB

Een woordvoerder van het GVB bevestigt dat het drukker is geworden op de ponten. "We zien de aantallen ook op onze telcamera's. We merken ook dat het in de hele stad druk is." Hij vermoedt dat naast het einde van de vakantie ook de afsluiting van de A10 Noord een rol speelt bij de toename van het aantal reizigers in het openbaar vervoer.

Het GVB heeft veertien ponten die ingezet worden op het IJ. Inzetten van meer ponten kan niet. Wel verschillen de ponten van grootte. Op zeven ponten is plek voor 400 voetgangers (of 310 fietsers) en op de andere ponten is plek voor 300 voetgangers (of 240 fietsers). Het vervoerbedrijf zet de grote ponten volgens de woordvoerder in op de plekken waar het het drukst is.