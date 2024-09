Advocaat verdachte dodelijke steekpartij Jordaan: "Hij heeft gestoken uit angst"

De rechtszaak tegen Jerryl L. is vandaag begonnen. Hij is verdachte in de dodelijke steekpartij in de Jordaan afgelopen juni. De verdachte zou volgens zijn advocaat in een opwelling, vanuit angst hebben gehandeld na een ruzie met het slachtoffer. Maar het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van moord.

Op 17 juni wordt bij een snackbar op de Lindengracht een 37-jarige man doodgestoken. Met een mes wordt het slachtoffer meerdere keren in zijn nek en rug gestoken. Hij overlijdt daar aan zijn verwonding.

Jerryl L. wordt op aanwijzingen van getuigen aangehouden in zijn woning aan de Goudsbloemstraat. Vandaag omschrijft het Openbaar Ministerie (OM) na onderzoek wat die avond is gebeurd. Op basis van camerabeelden omschrijft het OM: "Je ziet op de beelden dat de verdachte meermaals naar zijn binnenzak grijpt in zijn jasje. Dat is ook de plek waar hij later het mes vandaan haalt." Maar volgens zijn advocaat zat naast het mes ook een aansteker en telefoon in die binnenzak.

Verward gedrag

De 32-jarige verdachte werd door de buurt als 'vreemde man' gezien. Zo vertelde buurtbewoner Babet eerder aan AT5 dat het naambordje van de verdachte sinds een tijdje verdwenen was van de deur en de gordijnen altijd gesloten waren. Hij woonde er toen pas een paar maanden.

"Met een fietsketting sloeg hij om zich heen in zijn tuintje, het heeft een half uur geduurd. Ik ben niet snel van de kaart te brengen, maar ik was echt bang." Een anonieme buurtbewoner belde de politie. Op de dag van de steekpartij was het weer raak; de verdachte had ruzie met een buurvrouw over hondenpoep op de stoep.