Wethouder hardvochtig over Airbnb-boetebeleid ondanks tik RvS: geen algemeen pardon

De afgelopen jaren van Amsterdam een torenhoge boete gehad omdat je de regels rondom vakantieverhuur overtrad? Wethouder Dirk de Jager (GroenLinks) wil geen algemeen pardon, ook al heeft de Raad van State geoordeeld dat de boetebedragen in de stad veel te hoog zijn. Een te hardvochtige overheid? "Dat zijn uw woorden, dat zou ik niet zo zeggen. Wij moeten helder beleid voeren en dat hebben we ook gedaan."

De Jager spreekt van helder beleid, maar de Raad van State was twee weken geleden zeer kritisch op het boetebeleid van de stad rondom vakantieverhuur. De bedragen zijn nu te vaak te hoog.

De uitspraak volgde nadat een verhuurster naar de rechter was gestapt. De Raad van State verlaagde in dit individuele geval ook het bedrag van 12.000 naar bijna 3000 euro, maar er zijn meer Amsterdammers die het gevoel hebben een te hoge boete te hebben gehad.

6000 euro

Jeremy Timmer: "Ik heb ongeveer een kleine vier jaar geleden een boete van 6000 euro gekregen omdat ik niet had gemeld dat ik mijn woning op Airbnb had verhuurd."



Timmer vergat dus alleen zijn verhuur te melden bij de gemeente, maar hield zich wel aan bijvoorbeeld de regel 'maximaal 30 dagen verhuur'. Timmer hoopt nu de Raad van State kritisch is op de gemeente, dat ook in zijn zaak het bedrag herbeoordeeld wordt.

"Overheden en burgers maken fouten, ze moeten de kans krijgen die te herstellen. Wat ik nu zie is dat de wethouder de uitspraak van de Raad van State opvolgt, maar dat is het dan ook, terwijl er best wat misstanden zijn. Het zou sportief zijn als ze wat verder gaan", aldus de voormalig verhuurder.

Geen pardon

De Jager wil zover niet gaan. Wat hem betreft zijn de boetes voor Amsterdammers die geen bezwaar hebben gemaakt definitief, ook als het bedrag te hoog is. "Dingen die in het verleden zijn opgelegd... Het gaat nu om een individueel geval waar de Raad van State iets over zegt. We gaan het algemene beleid ook aanpassen per 2025, maar niet in algemene zin voor boetes die in het verleden zijn uitgedeeld een algemeen pardon. Dat gaan we zeker niet doen."