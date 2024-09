Nieuw onderzoekscentrum in Zuid moet voor doorbraken in kanker en hersenziektes zorgen

Voor het eerst is er een speciaal centrum waar neurowetenschappers en kankeronderzoekers samen gaan werken. Door de disciplines te combineren, hopen de wetenschappers op doorbraken in onderzoek naar behandelingen. Vanaf november opent de 'onco-neurocampus' van Amsterdam UMC in Zuid voor de eerste onderzoekers. "Er zijn zoveel gelijkenissen tussen de ziektes, dat we ons afvragen waarom we dit nooit eerder hebben gedaan."

"De processen die bij het afsterven van cellen en bij de vermenigvuldiging van het aantal cellen ten grondslag liggen, zijn grotendeels hetzelfde." Hij benadrukt dat de oorzaak van kanker niet hetzelfde is als bij een hersenziekte. "We weten zeker dat dat niet zo is. Maar de ziekte in aanloop en de progressie ervan, daar zitten dingen die soms hetzelfde zijn."

Bij kanker zijn er te veel cellen en bij neurodegeneratieve hersenziektes, zoals Parkinson, MS en Alzheimer, zijn er te weinig. Maarten Bijlsma is onderzoeksdirecteur oncologie van het nieuwe onderzoekscentrum ADORE. Hij legt uit waarom de twee geneeskundige takken gecombineerd moeten worden in onderzoeken.

Dat de twee disciplines nu voor het eerst op een campus gaan samenwerken, noemt hij uniek. "Dit bestaat nog niet op deze manier. We denken door dit nu samen te brengen dat we doorbraken kunnen forceren die eerder niet mogelijk waren."

"We willen weten wat we moeten doen, zodat dat andere mensen ook geen kanker of dementie krijgen"

Henne Holstege is een van de wetenschappers die in het centrum zal werken vanaf volgende maand. "Ik kan niet wachten", zegt ze. Ze doet onderzoek naar mensen die ouder zijn dan honderd en geen kanker of dementie hebben. Ziektes die je vaker ziet naarmate mensen ouder worden. Holstege kijkt vooral naar neurologische kant, maar door in ADORE te werken, wordt het makkelijker om ook de oncologische kant erbij te betrekken.

"Wat we zien is het afweersysteem van de mensen die we onderzoeken net een beetje beter is afgesteld. We willen graag begrijpen wat we moeten doen om het afweersysteem zo af te stellen dat andere mensen ook geen kanker krijgen en ook geen dementie." Mocht Holstege erachter kunnen komen, dan zou dat zo'n doorbraak zijn waar Bijlsma het over heeft.

