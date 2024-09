Morgen eerste pro-Palestina-demo dit studiejaar, UvA werkt nog aan beleid

Na een rustige zomer die volgde op een roerig voorjaar met vele pro-Palestina-demonstraties op de UvA, staat het eerste protest van het nieuwe studiejaar vrijdag alweer op de agenda. De universiteit wil niet zeggen of ze extra veiligheidsmaatregelen hebben genomen, zoals het sluiten van gebouwen of het inschakelen van extra beveiliging. "We proberen natuurlijk wel te voorkomen dat het uit de hand loopt, bij vernielingen zullen wij aangifte doen", aldus een woordvoerder. Het protest is om 14.00 uur bij Roeterseiland.

AT5

De demonstratie begint vrijdag om 14.00 uur bij Roeterseiland en is gericht tegen de samenwerkingen van de UvA met Israëlische academische instituties. Afgelopen voorjaar verliepen dergelijke protesten op zijn zachtst gezegd niet vreedzaam. Demonstranten bezetten, bekladden en vernielden gebouwen en de politie gebruikte geweld. De protesten leidden onder andere tot discussies op nationaal niveau over het politieoptreden en tot gevoelens van onveiligheid onder Joodse studenten. Maar ze hebben niet tot het resultaat geleid dat de demonstranten voor ogen hebben: de UvA heeft nog steeds banden met Israëlische instituties. Volgens de universiteit is het niet mogelijk om lopende samenwerkingen direct te bevriezen. "Zo'n samenwerking is vaak een internationaal project met verschillende wetenschappers en universiteiten die geld van de EU krijgen", legt een UvA-woordvoerder uit. "Dat geld is voor een paar jaar toegekend. Je zit dan in een consortium met andere universiteiten waar je je niet zomaar als enige uit kan terugtrekken." Ook vindt de UvA het 'niet wenselijk om een heel land te boycotten'. "Wetenschappers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat het kabinet van Netanyahu besluit." Aanscherpen voorwaarden Wel werkt de UvA aan een manier om beter te toetsen met wie ze welke samenwerking aangaat. "We kijken veel meer naar wat het betekent als je samenwerkt met een land dat in oorlog is en waar mogelijk mensenrechtenschendingen worden gepleegd. Wat voor voorwaarden wil je daar dan aan verbinden? Kan een studentuitwisseling nog wel? Naar Israël kun je nu niet veilig reizen. Maar ontvangen we dan wel inkomende studenten?"

Bij eerdere protesten werden barricades opgeworpen - AT5 / Luuk Koenen

In de zomer zijn er in een werkgroep met studenten en docenten elf aanbevelingen gedaan om dit soort vragen te kunnen beantwoorden per geval. Die aanbevelingen gaan voornamelijk om het 'aanscherpen' van het huidige toetsingsbeleid. Zo moet het mogelijk worden om in 'uitzonderlijke politieke omstandigheden zoals oorlog en mensenrechtenschendingen' ook lopende samenwerkingen opnieuw te kunnen beoordelen. Daarnaast moeten er mogelijke scenario's worden beschreven van de consequenties voor elke partij als een samenwerking ineens pauzeert of stopt. Ook moet er duidelijkheid zijn over de aard en de schaal van de samenwerking en bij wie de verantwoordelijkheid ligt om besluiten te nemen. Waarschijnlijk krijgen deze aanbevelingen pas in het najaar een definitieve vorm. "Het is best ingewikkeld dat op een goede manier te doen", aldus de UvA. Demonstratierecht medewerkers Ook buigt de UvA zich over hun huisregels omtrent het demonstreren, samen met de medezeggenschapsraad, de ondernemingsraad en de studentenraad. Die regels waren volgens sommigen namelijk niet altijd even consistent of helder, waardoor medewerkers niet goed wisten wat voor positie ze konden innemen bij de protesten. Ook lokale vertegenwoordigers van vakbonden sluiten bij deze overleggen aan. Nadrukkelijk onderhandelt de UvA niet met landelijke vakbonden. "Zij hebben niet de positie om te onderhandelen over onze interne regels." Met betrekking tot het protest vrijdag benadrukt de UvA het recht op demonstreren van iedereen – dus ook dat van hun medewerkers.