Patiënten die onaangekondigd naar huisartsenpost komen, veroorzaken langere wachttijden

Wie een ernstige brandwond, hevige buikpijn of een ander medisch probleem heeft waar de huisarts meteen naar moet kijken, kan buiten kantoortijden altijd terecht bij een huisartsenpost. Maar die worden nog steeds overspoeld met mensen die zonder afspraak komen binnenvallen. De patiënten moeten hierdoor langer wachten en het legt extra druk op de zorg, zeggen artsen.

Op de huisartsenpost in Zuidoost in het Amsterdam UMC, komt een derde van de patiënten onaangekondigd voor een een consult. Dat zijn er gemiddeld tien per avond. Ze komen dan eerst bij een triagist, zoals Merkeb Abera. Er zijn verschillende redenen voor mensen die niet eerst bellen voor een afspraak, legt Abrera uit. "Mensen zijn bezorgd, ze weten niet wat ze moeten doen." 1000 per kwartaal Mensen die zonder te bellen naar de post komen, worden door een triagist onderzocht. Die beslist of de patiënt wel of niet direct door een arts gezien moet worden. Maar dat moet dus eigenlijk telefonisch bij dezelfde, hiervoor opgeleide triagisten. "Voor ons is het veel makkelijker als je van tevoren even belt", zegt Kees Kanters, medisch manager van de huisartsenpost Zuidoost. "In het verleden zijn de wachttijden aan de telefoon dramatisch geweest, die zijn gelukkig een stuk verbeterd. Maar als je belt en je moet door een huisarts gezien worden, dan hoef je veel korter te wachten."

Afgelopen kwartaal kwamen zo'n 1000 mensen onaangekondigd naar de huisartsenpost in Zuidoost. Deze zogeheten zelfverwijzers leggen een groot beslag op het zorgpersoneel, omdat de drukte zo niet goed kan gespreid kan worden over de avond en nacht. Volgens huisarts Anouk Bokslag ligt dat ook aan de druk op de huisartsenzorg in het algemeen. Ze hoort vaak terug van patiënten dat huisartsenpraktijken overdag niet altijd goed bereikbaar zijn. "Dat ze überhaupt een praktijkondersteuner aan de lijn krijgen en ze zich gehoord en gezien worden daar."

De huisartsenpost in Zuidoost is niet de enige met dit probleem. Ook bij de posten van het OLVG Oost en West en in Noord lopen mensen naar binnen zonder zich vooraf te melden. Apps als 'Moet ik naar de dokter?' of 'Thuisarts', waarmee patiënten via een vragenlijst zelf kunnen zien of hun klacht urgent is en of ze direct naar een huisarts moeten, kunnen ervoor zorgen dat patiënten niet meer onaangekondigd naar de huisartsenposten komen. Huisarts Anouk Bokslag: "Niet om ze weg te houden, maar om ze te helpen."