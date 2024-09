IJzeren staaf doorboort voorruit van rijdende auto op A10 en mist bestuurder maar nét

Het incident gebeurde rond 4 uur 's nachts. Een tweede voertuig is ook zwaar beschadigd en moest net als de auto met doorboorde voorruit met een berger worden afgevoerd. Gelukkig raakte er niemand gewond.

De politie volgde het spoor van puin en kwamen in de buurt uit bij een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden en meegenomen naar de cel. De politie roept getuigen op zich te melden.