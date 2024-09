Geen politie bij Ajax - FC Utrecht vanwege nieuwe staking vroegpensioen

Politieagenten gaan opnieuw staken tijdens een wedstrijd van Ajax voor vroegpensioen. Deze keer tijdens het thuisduel met FC Utrecht van volgend weekend, wat in het betaald voetbal wordt gezien als een risicowedstrijd. De gemeente moet nu gaan beslissen of de wedstrijd door kan gaan zonder agenten.

Het is de derde keer dat de vakbond een wedstrijd van Ajax heeft gekozen om te staken. Eerder werd er gestaakt bij de uitwedstrijden tegen NAC Breda, die wel door kon gaan, en bij de Klassieker. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb liet de wedstrijd niet doorgaan, omdat hij het niet verantwoordelijk en veilig vond zonder agenten.

De politievakbond laat weten dat er weer voor een wedstrijd van de Amsterdammers is gekozen omdat de druk bij het duel met FC Utrecht en de inzet van agenten het grootst is. "Dit past dan ook in de aangekondigde verharding van de politieacties voor een fatsoenlijk vroegpensioen", aldus de actiegroep. Bij de vorige ontmoeting tussen de twee clubs moesten politiepaarden worden ingezet.

De Amsterdamse driehoek - burgemeester, Openbaar Ministerie en politie - moet nu gaan beslissen of de wedstrijd door kan gaan zonder agenten, of dat net als bij de Klassieker de keuze moet worden gemaakt dat het niet veilig is. Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat er nog een besluit is genomen en dat driehoek eerst moet overleggen.

Lastig voor Ajax

Mocht de driehoek besluiten om de wedstrijd niet door te laten gaan, dan kan dat voor Ajax nog wel eens lastig gaan worden qua het programma. De Amsterdammers hebben al twee wedstrijden gemist, tegen Fortuna wegens Europese verplichtingen en tegen Feyenoord door de stakingen, en zouden daardoor drie wedstrijden moeten inhalen.

De wedstrijd tegen Fortuna wordt op woensdag 18 september ingehaald. De Klassieker op 30 oktober, drie dagen voor de topper tegen PSV. Voor de KNVB wacht dan nog de uitdaging om een nieuwe speeldatum voor de wedstrijd tegen Utrecht te vinden. Ajax speelt namelijk ook regelmatig doordeweeks in de competitiefase van de Europa League. Waardoor het te verwachten is dat met de nieuwe speeldatum wederom een drukke week staat te wachten voor de Amsterdammers.