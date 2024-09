'Gapende' Bergwijn bij NAC hield hand voor de mond vanwege scheet van mede-Ajacied

Het was een beeld die bij menig Ajax-supporter in het verkeerde keelgat schoot: een gapende Steven Bergwijn die op de bank zit tijdens het duel met NAC. Maar de inmiddels oud-Ajacied laat weten dat hij niet aan het gapen was, maar dat een medespeler een scheet had gelaten.

AT5

Dat laat de linksbuiten weten in een interview met De Telegraaf. In minuut 28 van de wedstrijd in Breda liet de camera van ESPN de bank van Ajax zien. Berghuis, Henderson en Taylor leken daar geconcentreerd naar het duel te kijken, terwijl het erop leek dat Bergwijn zat te gapen. Op social media reageerde supporters boos. "Zelfs als Bergwijn niet speelt, werkt hij me op m’n zenuwen. Hij zit erbij alsof hij een uur geleden pas is opgestaan. Die had ik met zo’n houding toch echt thuis gelaten", aldus een van hen. Ook een andere supporter was geïrriteerd. "Ajax moet Bergwijn heel snel verkopen. Dat moet dan je aanvoerder zijn. Totaal ongeïnteresseerd op de bank zitten."

Quote "Ik kon niks meer goed doen en ook daarom is het beter dat ik ga" Steven Bergwijn

In het interview gaat Bergwijn in op reacties die hij vanuit supporters kreeg op zijn gedrag. "Hoge bomen vangen veel wind. En mijn imago werkt soms ook niet mee, maar ik blijf gewoon altijd mezelf. Op een gegeven moment leek het wel een hype om alles wat verkeerd ging aan mij op te hangen. En als iemand op de reservebank een scheet liet en ik het shirt voor mijn mond deed, werd er gezegd dat ik ongeïnteresseerd was en zat te gapen. Ik kon niks meer goed doen en ook daarom is het beter dat ik ga." Miljoenendeal vlak voor sluit Bergwijn verliet op transfer deadline day Ajax voor het Saoedische Al-Itihad, of het allemaal rond ging komen was nog spannend. Zo'n halfuur voor het verstrijken van de deadline kon de transfer worden afgerond. Dat lukte Ajax echter niet met de vervanger die zij op het oog hadden, Kamaldeen Sulemana. Ondanks dat Bergwijn niet altijd indruk wist te maken bij de supporters, laat hij wel weten dat hij toch heeft genoten van de terugkeer bij zijn jeugdclub. "Het is duidelijk dat het niet is geworden wat ik ervan had verwacht. Vooral het vorige seizoen was lastig, omdat het alleen maar bergafwaarts ging. Toch ben ik altijd gelukkig geweest en ging ik elke dag met plezier naar de club. Door de mensen die er werken en mijn teamgenoten hielden we het vol."