Marnixstraat krijgt nieuwe inrichting: ''Eindelijk gaan we van die stenige uitstraling afkomen''

De Marnixstraat maakt onderdeel uit van de Binnenring, een drukke route voor fietsers en het openbaar vervoer. ''En we weten dat het steeds drukker gaat worden'', legt Van Baar uit. Een groot deel van de Binnenring is al aangepakt. ''En nu gaan we dit gedeelte van de Marnixstraat klaarmaken voor de toekomst.''



En dat betekent dat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. ''Nu heeft de Marnixstraat nog twee parkeerstroken aan beide zijden. In de nieuwe inrichting komen die niet terug want er is nu een parkeergarage bij het Marnixplein'', legt Van Baar uit. De straat wordt eenrichtingsverkeer voor auto's. Met de ruimte die dan vrijkomt gaan we de fietsstroken breder maken en ook de stoepen.''

En dat is niet alles, ook de kabels en leidingen worden vernieuwd, de tramhalte Bloemgracht wordt toegankelijker gemaakt en er worden groenvakken aangelegd. ''Eindelijk gaan we van die stenige uitstraling afkomen in de Marnixstraat'', aldus de omgevingsmanager.