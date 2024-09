Advertentie Stad nl Moorman na rechterlijke uitspraak Haga Lyceum: "Excuus van de Staat kan helend zijn"

De stad kon niet anders handelen dan het gedaan heeft in 2019 en 2020 rondom het Cornelius Haga Lyceum, omdat de veiligheidsdiensten een brief hadden gestuurd naar de burgemeester en wethouder. Dat zegt locoburgemeester Marjolein Moorman in AT5's het Gesprek met de Burgemeester. Volgens Moorman kan de landelijke overheid hier een rol in spelen: "Een excuus van de Staat kan zeker helend zijn."

Deze week oordeelde de rechter dat de Nederlandse Staat een onjuist beeld heeft gecreëerd en daarna in stand heeft gehouden over het Cornelius Haga Lyceum, de islamitische middelbare school in Nieuw-West. Volgens de rechter heeft de Staat het beeld geschetst dat er ruimte was op de school voor mensen met een 'antidemocratisch en anti-integratief gedachtegoed', terwijl dat onterecht was. Volgens Moorman handelde het stadsbestuur toentertijd op basis van informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de veiligheidsdienst AIVD, en kon het niet anders dan die serieus nemen. Ze vindt excuses maken voor het handelen van het Amsterdamse college dan ook niet logisch. "Wij hadden hier eigenlijk geen rol in. Het gaat er niet om dat we geen excuus zouden willen maken, maar bij excuses gaat het wel om de waarde. Je moet altijd goed nadenken bij een excuus: kan je het de volgende keer beter doen. Wij moeten ons richten op de veiligheidsdiensten die wij niet zelf kunnen controleren."

Quote "Vrijheid van onderwijs mag niet betekenen: vrijheid voor ongeoorloofde praktijken" marjolein moorman - locoburgemeester

Moorman blikt terug op die periode in 2019. "Het was natuurlijk wel heel pittig. We krijgen een melding van de veiligheidsdiensten, die je wel moet vertrouwen. Het vertrouwen is niet geschaad. De veiligheidsdiensten zijn de best gecontroleerde diensten van Nederland. We hebben de commissie stiekem, daarin zitten alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer in. Die controleren de diensten. We hebben ook de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Er wordt echt ontzettend veel gecontroleerd, omdat wij de informatie moeten kunnen vertrouwen."

Het nieuwe schoolgebouw van het Cornelius Haga Lyceum - AT5 / Luuk Koenen

In 2019 vroegen Moorman en Halsema het schoolbestuur om af te treden. In de zomer van dat jaar zei de onderwijswethouder ook te willen stoppen met de huisvesting, zodra de toenmalig minister van Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) zou stoppen met de financiering van de school. Moorman zegt daar nu over: "Wij hebben niet gedreigd het schoolgebouw af te pakken. Elke school heeft altijd recht op een schoolgebouw. Wij hebben altijd gezegd: deze school heeft recht om te bestaan. Op basis van informatie van de veiligheidsdiensten hebben wij wel gezegd dat het schoolbestuur moet vertrekken. Wij moesten de diensten ook vertrouwen." Vrijheid van onderwijs En: "We hebben altijd gezegd: de school moet openblijven, omdat er leerlingen graag islamitisch onderwijs volgen. We hebben vrijheid van onderwijs, dat moet gewaarborgd worden. Tegelijkertijd zeiden we: vrijheid van onderwijs mag niet betekenen: vrijheid voor ongeoorloofde praktijken." De locoburgemeester zegt te begrijpen dat de uitspraak van de rechter tot beroering leidt in de islamitische gemeenschap. "Een excuus van de Staat kan zeker helend zijn. Ik wil ook wel horen van de Staat waarom de gemeente verkeerd is geïnformeerd. Hoe kan het dat de burgemeester een stevige brief krijgt gebaseerd op informatie van de diensten, waarvan de rechter nu zegt: dat had niet zo gemoeten." Ze besluit: "Onze relatie met het Haga Lyceum os de laatste jaren prima. Ze hebben een nieuw schoolgebouw. We kijken naar de toekomst. In die zin ligt het achter ons, maar ik vind het zeer terecht dat er gekeken wordt naar hoe dit heeft kunnen gebeuren." Bekijk hieronder het hele Gesprek met de Burgemeester, waarin Moorman ook ingaat op haar locoburgemeesterschap en de toenemende druk op Amsterdamse buurten.

