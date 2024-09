"Leeftijdsgrens en helmplicht fatbike kan onderdeel worden van nieuwe fietscultuur"

Fatbikeverkoper Sjoerd Jonkers is enthousiast over het plan van de Tweede Kamer om een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht in te stellen voor de fatbikes. Nog beter lijkt hem een leeftijdsgrens voor alle elektrische fietsen. "Wij verkopen liever geen fietsen aan minderjarigen."

Sjoerd Jonkers vertelt terwijl hij een fatbike repareert over een vader die hij vorige week in zijn winkel had. "Hij had een zoon van 13 en de remmen van de fatbike waren helemaal stuk. De fiets was opgevoerd naar 45 kilometer per uur. Hij wilde niet een dag wachten op de reparatie omdat zijn zoon de fiets die avond nog nodig had. Hij heeft hem gewoon weer meegenomen en liet zijn zoontje de straat op. Zo gevaarlijk.".

Liever verkoopt hij daarom helemaal geen fatbikes aan minderjarigen. Regelmatig spreekt hij ouders van kinderen die ongelukken hebben gehad of waarvan de fietsen helemaal kapot zijn. "Het is gewoon te gevaarlijk voor kinderen van twaalf. Ze kunnen de snelheid nog niet inschatten, zo simpel is het", vertelt hij.