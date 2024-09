Stonede man zoekt al rijdend zijn telefoon en veroorzaakt ongeluk: taakstraf 140 uur

Een 49-jarige man is veroordeeld voor 140 uur taakstraf, nadat hij in een langzaamrijdende file op een vrachtwagen botste. Hij bleek stoned te zijn en zonder rijbewijs te rijden. De man en zijn bijrijder raakten flink gewond.

De man reed op 24 oktober 2023 op de A1 richting Amsterdam, toen er file ontstond. Omdat hij aan het zoeken was naar zijn telefoon, zag hij niet dat het verkeer langzamer ging rijden. Hij knalde op een vrachtwagen voor hem en brak zijn schouder en heup. De man moest drie weken in het ziekenhuis blijven.

Ook zijn zwager, die naast hem zat, liep flinke verwondingen aan zijn voet op, waardoor hij een tijd lang niet kon werken.

Er werd in zijn bloed een hoger gehalte THC gevonden dan was toegestaan. Ook had hij geen geldig rijbewijs bij zich. De man krijgt een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk.