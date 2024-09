Vraag zonnepanelen gekelderd, installateurs stoppen ermee

Ondernemer Mike Luijer is sinds twee weken gestopt met zijn zonnepanelenbedrijf. Als hij dat niet had gedaan, denkt hij dat hij failliet was gegaan. Ook de branchevereniging ziet dat een omzetverlies van 75 procent geen uitzondering meer is. Volgens hen komt dat doordat de vraag is teruggevallen, onder andere doordat het kabinet de salderingsregeling wil schrappen.

Ondanks die ontwikkelingen is Yet ten Hoorn blij met haar zonnepanelen. "In eerste instantie schrik je dat je moet betalen. Maar het is natuurlijk ook nooit de bedoeling geweest dat je als individu een soort energieproducent zou worden. Je gebruikt het net van de energieproducenten als je het terugstuurt."

De branchevereniging Techniek Nederland laat weten dat het nog steeds financieel interessant is om te investeren in de zonnepanelen. "Ook zonder salderingsregeling. Het rendement op lange termijn is vergelijkbaar met een spaarrekening van 6,5 procent."

Ondernemersrisico

Voor Mike is het einde verhaal voor zijn bedrijf. "Zelfs ik snap soms niet meer wat er gebeurt in zonnepanelenland, omdat er zo veel verandert." Of het niet ook het risico van het vak is als ondernemer? "Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de visie van de overheid was: neem zonnepanelen. Daar anticipeer je op. En nu laten ze ons vallen als een baksteen."