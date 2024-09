Woningcorporatie wil 91-jarige uit woning zetten, maar wordt teruggefloten door de rechter

Een 91-jarige vrouw mag niet uit haar woning in West worden gezet. Dat heeft de rechtbank besloten in een kort geding. Woningcorporatie Lieven de Key wilde niet dat de vrouw na een revalidatie zou terugkeren, omdat ze te lang weg zou zijn geweest en te oud zou zijn voor een bovenwoning.

De vrouw woont al sinds 1957 in de portiekwoning op drie hoog. Tot ze in juni vorig jaar noodgedwongen moest vertrekken. Tijdens een bezoek aan haar dochter kwam ze ongelukkig ten val. Ze brak haar rechterarm en moest een jaar lang revalideren in een zorgcentrum. Daar woont ze ook nu nog.

Volgens Lieven de Key is haar verblijf in het zorgcentrum inmiddels definitief. En 'gelet op haar leeftijd' kan ze niet terugkeren naar haar huis in West. "De woning is immers gelegen op de derde etage en alleen bereikbaar via een smalle trap."

Onzin, volgens de vrouw en haar familie. Ze zou prima in staat zijn om alleen te wonen. Haar verblijf in het zorgcentrum was slechts tijdelijk en ze wilde op 1 september weer naar huis. Eenmaal thuis zou ze iedere dag ondersteuning krijgen van thuiszorg, en ook een noodknop en een deurbel met camera.

De rechter stelde de vrouw in het gelijk. Dat de woning drie hoog is en er geen lift is, kan voor een 91-jarige een uitdaging zijn. Maar met hulp van thuiszorg en familie moet dat volgens de rechter geen probleem zijn.