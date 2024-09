Dak voormalige bouwmarkt ingestort in Nieuw-West

Op een industrieterrein in Nieuw-West is rond 19:45 uur het dak van een voormalige bouwmarkt ingestort. Dat bevestigt een woordvoerder van de brandweer.

De loods ligt aan de Luvernes in Westpoort. Toen het dak instortte, was er niemand aanwezig en er is dan ook niemand gewond geraakt.

Waardoor het dak is bezweken, is nog onduidelijk. Netbeheerder Liander heeft voor de veiligheid de elektra en het gas afgesloten.