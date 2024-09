Kapperszaak in Osdorp die drie keer doelwit was van explosie moet dicht

De kapperszaak aan het Keurenplein in Nieuw-West is op last van locoburgemeester Marjolein Moorman voor een halfjaar gesloten. De zaak is deze zomer al drie keer het doelwit geweest van een explosie.

"De explosies hebben de veiligheid van omstanders in gevaar gebracht en de openbare orde in ernstige matige aangetast. Hierbij hadden slachtoffers kunnen vallen", aldus de locoburgemeester. "Er moet voorkomen worden dat het pand opnieuw doelwit wordt van dergelijke praktijken."

De eerste explosie was op 24 juni, waarbij het pand behoorlijk was beschadigd. Zo werd de glazen deur er volledig uit geblazen. Eind augustus werd nog een keer geprobeerd om een explosief voor de zaak af te laten gaan, maar deze ging toen niet af. Gisteren was het weer raak en blies het explosief een gat in de deur.

De sluiting geldt per direct. Tegen het einde van de periode wordt er opnieuw gekeken of de sluiting moet worden verlengd, of dat de kapperszaak de deuren weer mag openen.