Politie grijpt in om Rijksmuseum-blokkade van XR te beëindigen

Extinction Rebellion heeft vanochtend de voetgangers- en fietstunnel onder het Rijksmuseum geblokkeerd. De actievoerders hebben dit gedaan in actie tegen ING, die hoofdsponsor is van het Rijks. De hoofdingang van het museum zit in de passage en het museum blijft daardoor voorlopig dicht. De Amsterdamse driehoek had de demonstranten gevorderd om de blokkade te stoppen en verder te demonstreren bij het Museumplein, maar daar gaven de demonstranten geen gehoor aan. De politie is daarom begonnen met het verwijderen van de activisten.

Zo'n zestig demonstranten, volledig gekleed in het geel, hebben de deuren van de passage gesloten en zich daar aan vastgeketend. Door de toegang af te sluiten willen de demonstranten er voor zorgen dat bezoekers niet het museum in kunnen. XR laat weten pas te vertrekken als het Rijksmuseum de banden verbreekt met ING.

Een woordvoerder van locoburgemeester Moorman laat weten dat de driehoek - (loco)burgemeester, justitie en politie - de demonstranten vanochtend 'maximaal ruimte' heeft gegeven voor het protest en dat ze daarom het protest moesten voortzetten op het Museumplein. "De demonstranten hebben daar even tijd voor gekregen, maar geven helaas geen gehoor aan de aanwijzing. Daarmee overtreden ze de Wet openbare manifestaties. De politie gaat over tot aanhouding."

Een woordvoerder van het Rijksmuseum laat weten dat het museum tot nader order is gesloten. "Het Rijksmuseum is een plek waar mensen komen voor kunst en geschiedenis. Veiligheid van bezoekers, medewerkers en collectie staat voorop. Elke actie die dit in gevaar brengt, is onacceptabel."

Toeristen die het museum willen bezoeken staan dus voor een dichte deur. Er is onder hen begrip voor het doel van de actie, minder begrip is er voor het feit dat een museum hiervoor het doelwit is, constateert een AT5-verslaggever die ter plaatse is.

Eerdere acties

Extinction Rebellion voert al een langere tijd actie tegen ING. Zo werd een aantal keren de ring geblokkeerd bij het oude hoofdkantoor van de bank en wordt er regelmatig bij vestigingen van ING gedemonstreerd. Bij de hoofdingang van het Rijksmuseum heeft de groep ook al vaker gedemonstreerd, maar de toegang tot de passage werd nog niet eerder volledig afgesloten.