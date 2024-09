Politie maakt einde aan XR-actie bij Rijksmuseum, 33 arrestaties

De hoofdingang zit in de passage en het museum was daardoor tijdelijk dicht. De Amsterdamse driehoek had de demonstranten gevorderd om de blokkade te stoppen en verder te demonstreren bij het Museumplein, maar daar gaf een deel van de demonstranten geen gehoor aan. De politie ging daarom over tot het verwijderen van de activisten. Dat is volgens een politiewoordvoerder geweldloos en "vreedzaam" verlopen.



Een woordvoerder van locoburgemeester Moorman liet eerder vandaag weten dat de driehoek - (loco)burgemeester, justitie en politie - de demonstranten 'maximaal ruimte' gaf voor het protest, maar dat ze het protest moesten voortzetten op het Museumplein. "De demonstranten hebben daar even tijd voor gekregen, maar geven helaas geen gehoor aan de aanwijzing. Daarmee overtreden ze de Wet openbare manifestaties. De politie gaat over tot aanhouding."

Hoofdsponsor

Zo'n zestig demonstranten, volledig gekleed in het geel, sloten de hekken van de passage af en ketenden zich vast. Door de toegang af te sluiten wilden de demonstranten ervoor zorgen dat bezoekers niet het museum in konden. XR liet weten pas te vertrekken als het Rijksmuseum de banden verbreekt met ING.

"Onbegrijpelijk dat het Rijksmuseum zich laat sponsoren door ING, de grootste financiële aanjager van de klimaatcrisis", liet Extinction Rebellion weten. "Door geld aan te nemen van ING, geeft het museum de grootvervuiler de gelegenheid zijn vieze gezicht te verschuilen achter beroemde kunstwerken uit de Nederlandse geschiedenis. Dat moet stoppen."