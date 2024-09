Te weinig inleverplekken en kapotte machines: kwart van AT5-panel levert blikjes niet in

Inleverautomaten die niet werken en te weinig locaties om je statiegeld in te leveren, het zijn de voornaamste redenen waarom een kwart van het AT5-panel geen blikjes en kleine flesjes met statiegeld inlevert. Dat blijkt uit een onderzoek waar bijna 2000 Amsterdammers aan meededen. Het merendeel is wel voorstander van de statiegeldregeling, maar vindt dat er dingen moeten veranderen.

"Ik koop voor thuis eigenlijk nooit blikjes of flesjes, maar vooral juist als ik buitenshuis wat wil drinken. De inleveropties zijn bij het station of in de supermarkt, maar daar kom je niet altijd langs en de supermarkten sluiten ook nog eens in de avond. Als ik in het park zit tot laat met blikjes, sleur ik het dan mee naar huis om later in te leveren of gooi ik het toch maar weg?", zo beschrijft een panellid het probleem voor het inleveren van het statiegeld.

En daar zijn toch behoorlijk wat andere panelleden het mee eens. Ruim een kwart van de bijna 2000 leden geeft aan heel soms of eigenlijk nooit de blikjes of kleine flesjes in te leveren. Voor meer dan de helft van hen zijn de kapotte inleverautomaten de reden is. "Ik het al zo vaak gehad dat ik met een supermarkttas vol blikjes en flesjes weer kon omdraaien. Moest ik naar huis lopen met een tas vol statiegeld én een tas vol boodschappen. Daar ben je op een gegeven moment echt klaar mee."

Maar het is vooral de combinatie van verschillende factoren waardoor de panelleden de inleverautomaat links laten liggen. "Blikjes zijn erg lastig om eerst te bewaren, je moet ze omspoelen en ruimte hebben. Dan moet je op goed geluk een machine zoeken die werkt. En dan moet je nog eens wachten voor je het in kan leveren", aldus een panellid.