Drieduizend zwemmers het water in voor de Amsterdam City Swim

De deelnemers springen bij de Keizersgracht het water in. Ze finishen ongeveer een halfuur later op het Marineterrein.

Er doen 9 ALS-patiënten mee, maar ook veel van hun familie en vrienden duiken de gracht in. Ook zullen er verschillende olympische zwemmers meedoen. Het doel van de Amsterdam City Swim is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar de dodelijke ziekte ALS én om de kwaliteit van leven van ALS-patiënten te verbeteren. De afgelopen jaren werd al meer dan 15 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Op dit moment staat de teller ruim boven het miljoen.