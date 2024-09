Acht culturele instellingen slaan handen ineen voor 'Culturele Wallen'

Het collectief bestaat uit Huis De Pinto, Museum Ons' Lieve Heer Op Solder, de Oude Kerk, Frascati, Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, Museum Rembrandthuis, W139 en Waag Futurelab.

Doel is om een tegengeluid te laten horen tegen 'de verloedering van het centrum', zegt Milou Halbesma, directeur van Museum Rembrandthuis, over de samenwerking. "Omarm de cultuur en vooral mensen uit Amsterdam: kom weer naar de Wallen om onze instellingen te bezoeken."



De deelnemende cultuurhuizen waren vandaag gratis te bezoeken. In het Rembrandthuis was er een tekenworkshop. In Museum Ons' Lieve Heer op Solder was de presentatie van tentoonstelling 'Volmaakt' te zien en in de Oude Kerk konden mensen genieten van een tentoonstelling van kunstenaar Navid Nuur. Ook de andere instellingen organiseerden gratis activiteiten.



Bezoekers vinden de 'Culturele Wallen' een goed initiatief. "Ik denk dat het de buurt wat op kan krikken en een ander soort sfeer kan brengen", zegt een deelnemer aan de route. Een ander: "Ik kom hier uit de buurt en ik denk dat het leuk is om deze plekken wat meer op de kaart te zetten."