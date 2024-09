Oud-prof Jeremain Lens legt lat hoog bij Real Sranang: "Willen meerdere keren promoveren"

Sranang, in 1960 opgericht door de eerste generatie Surinaamse Nederlanders, speelt dit seizoen in de vierde klasse, het negende niveau in Nederland. Dat is dus wel wat anders dan iemand als Jeremain Lens gewend is. De Amsterdammer voetbalde in zijn lange carrière op het hoogste niveau in Nederland, Oekraïne, Engeland en Turkije.

Hij is niet de enige (ex-)profvoetballer bij de club. Om maar eens met trainer Danzell Gravenberch te beginnen. Hij voetbalt nog altijd in de Keuken Kampioen Divisie, als spits van FC Den Bosch. De broer van Liverpool-middenvelder Ryan Gravenberch heeft dit seizoen al twee keer gescoord op het tweede niveau.

Promoveren

Maar ook met Sranang wil Gravenberch presteren: "De doelstelling is wel gewoon het kampioenschap."

"Kampioen worden en promoveren", vult Lens hem aan. "Dat willen we eigenlijk een aantal keer doen om zo snel mogelijk op een hoger niveau te acteren."

Leroy George, nog een ex-profvoetballer die nu voor Sranang speelt, beseft dat dat makkelijker gezegd dan gedaan is. "De tegenstander gaat ons natuurlijk opzoeken. Die wil zich tegen ons bewijzen. Maar wij laten ons niet intimideren hoor."

"Ik laat het allemaal lekker op me afkomen", besluit Lens. "Ik ga lekker voetballen. Het is op een lager niveau, maar het plezier hoop ik nog steeds te hebben."