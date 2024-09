Zorgen over kerstbomenverkoop door open straat: "Als ik dit wist, had ik de helft besteld"

Vorige week is ook in West begonnen met het uitrollen van de Oranje Loper: het project van de gemeente om de straten en kruispunten tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en het Mercatorplein op te knappen. De De Clerqstraat en de Admiraal de Ruijterweg zijn grotendeels afgesloten voor auto's en ook trams worden omgeleid. Bloemenverkoper Ton Huisman staat met zijn kraam pal langs die Oranje Loper en maakt zich nu al zorgen over al die kerstbomen die hij heeft besteld: "Als ik dit had geweten, had ik zeer zeker maar de helft besteld."

Ton is voor auto's nu nog bereikbaar via de Willem de Zwijgerlaan maar weet niet of dat eind dit jaar ook nog zo is. En juist dan moet zijn bloemenstal goed bereikbaar zijn omdat er zo'n 800 kerstbomen verkocht moeten worden.

"Eind van het jaar krijg ik mijn kerstbomen binnen. Ik heb een half jaar zitten wachten op een vergunning voor die kerstbomen. En net toen ik mijn vergunning kreeg, kreeg ik ook het bericht dat ze alles hier gaan opbreken. Ik had mijn kerstboompies netjes besteld allemaal, Dat moest ik in juli al doen. Als ik dit allemaal had geweten had ik zeer zeker maar de helft besteld. Het moet gebeuren, dat begrijp ik best wel, maar niet de manier waarop het gaat."

De werkzaamheden aan de De Clercqstraat en de twee bruggen zijn naar verwachting eind 2025 klaar, voor het kruispunt op de Admiraal de Ruijterweg en de Jan Evertsenstraat moet dat de zomer van 2025 zijn en het kruispunt bij de Rozengracht en de Marnixstraat in het voorjaar van 2026.

Donderdag worden de ondernemers door de gemeente bijgepraat.