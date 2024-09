Ondernemers Kalverstraat kritisch op extra snoepwinkels: "Zou niet onze keuze zijn"

Ondernemers in de Kalverstraat in het centrum hopen dat de regels voor de komst van nieuwe winkels en horecapanden aangepast worden. Nu zou de regelgeving er soms aan bijdragen dat er winkels bij komen die eigenlijk niet gewenst zijn, zoals snoepwinkels.

Door die regels kan er bijvoorbeeld geen hoogwaardige horeca komen. Dat terwijl het verbeteren van het kwalitatieve horeca-aanbod volgens de bedrijveninvesteringszone essentieel is. "We willen absoluut geen horecastraat worden, maar enkele kwalitatieve horecazaken, met een duurzame en lokale touch, zijn welkom."

"We zagen dat vastgoedeigenaren soms kozen voor een huurder die niet onze eerste keuze zou zijn, bijvoorbeeld een extra snoepwinkel in de straat", schrijven de ondernemers. "Sommige van deze eigenaren maken hierin hun eigen keuze en/of zijn gebonden aan een in-de-plaats-stellingsovereenkomst. Daarnaast is het voor de gemeente bij het verlenen van vergunningen vaak niet mogelijk om maatwerk toe te passen."

Dat schrijven de ondernemers die samen in de bedrijveninvesteringszone (biz) Kalverstraat en Heiligeweg zitten in hun plan voor de jaren 2025-2029 . Ze omschrijven het winkelaanbod als één van de 'grootste uitdagingen van de afgelopen jaren'.

De bedrijveninvesteringszone Kalverstraat en Heiligheweg hoopt dat makelaars, pandeigenaren en de gemeente het hiermee eens zijn en dit ook in de praktijk laten zien. De ondernemers willen zelf in kaart brengen waar de snoepwinkels zich bevinden en wie de pandeigenaren en betrokken makelaars zijn. "We proberen (nieuwe) snoepwinkels,badeendjeswinkels, Nutella-winkels en/of nog meer souvenirwinkels te weren. Voor bezoekers is 'beleving' immers een belangrijke motivatie om een gebied te bezoeken."

De ondernemers noemen ook de agressie en winkeldiefstallen als probleem. Om die reden is er een beveiligingsbedrijf ingehuurd. Ook spreken ze van 'beschamend vieze straten'. Daar hebben de ondernemers ook de portemonnee voor getrokken: er is inmiddels een particulier schoonmaakbedrijf actief. Het stuk staat, samen met de plannen van de andere bedrijveninvesteringszones in de stad, aanstaande woensdag op de agenda van een commissievergadering in de Stopera.