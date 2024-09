Fileleed voorbij: ring na ruim een maand werkzaamheden weer volledig open

Op 21 juli begonnen de grote werkzaamheden aan het stuk snelweg. Er werd gewerkt aan de Zeeburgerbruggen, zo werd er nieuw afsalt gelegd, en de Zeeburgertunnel. Tot 14 augustus werd er gewerkt aan de buitenring, het deel dat richting Noord gaat, daarna was tot vannacht de binnenring aan de beurt.

Ondanks dat de werkzaamheden begonnen in de zomervakantie, zorgde de afsluiting vooral de eerste twee weken voor problemen in het verkeer. Op veel dagen, en vooral tijdens de avondspits, was er sprake van een totaal verkeersinfarct in de stad. Automobilisten deden er uren over om van a naar b te komen en waren behoorlijk geïrriteerd.

Diemen

De gemeente Diemen sprak Amsterdam aan over de verkeersproblemen. Vanwege de afsluitingen stond het verkeer in de buurgemeente ook elke dag volledig vast. Volgens Diemen was er geen afstemming of overleg over de combinatie van werkzaamheden. Naast dat er gewerkt werd aan de ring, ging op hetzelfde moment ook de werkzaamheden van start aan de IJburglaan.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst liet via haar woordvoerder destijds weten dat er wel degelijk overleg was geweest over de afsluitingen, maar uit onderzoek van AT5 bleek later dat de gemeente Diemen inderdaad niet betrokken was bij de afstemming van de werkzaamheden. Door een ambtelijke blunder stond de melding van de werkzaamheden nog als concept en werd deze nooit verstuurd naar Diemen.

Binnenring

Naarmate de zomervakantie vorderde, namen de lengtes van de files af. Halverwege augustus kwamen die weer gedeeltelijk terug toen de binnenring aan de beurt was voor de werkzaamheden. Op de eerste dag na de zomervakantie stond het verkeer echter weer volledig vast. Ook de afgelopen week kreeg AT5 regelmatig berichten binnen over het vastgelopen verkeer.

Rond 08.00 uur vandaag stond er ook nog wat file op de ring, maar ging dat in totaal om maar 10 minuten vertraging. De lange files van bijna een uur lijken met de volledige opening van de ring weer verdwenen.