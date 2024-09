Man dood na mishandeling met voetsteun van rolstoel in opvanglocatie HVO-Querido

Een 55-jarige man wordt ervan verdacht een andere man te hebben gedood omdat hij hem meerdere keren heeft geslagen met de voetsteun van een rolstoel. Het incident vond in de avond van 1 juni plaats in een opvanglocatie van HVO-Querido.

Ricardas S. zou het slachtoffer die avond ernstig mishandeld hebben. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis met zwaar lichamelijk letsel. De man had een gebroken arm, een gebroken pols, een gebroken been, een snee in zijn gezicht, een kneuzing van het hersenweefsel en een bloeding in zijn mond. De politie heeft de verdachte een dag later, op 2 juni, aangehouden.

Op 4 juli, dus een maand later, is het slachtoffer in het ziekenhuis overleden. De zaak is nog in onderzoek, want er moet nog uitsluitsel worden gegeven over de precieze doodsoorzaak van het slachtoffer. Momenteel wordt de verdachte vastgehouden op verdenking van moord.

HVO-Querido is om een reactie gevraagd. Een woordvoerder gaf aan het afschuwelijk te vinden, maar wilde niet inhoudelijk ingaan op de zaak. Daarom is het onduidelijk wat de relatie is tussen de twee mannen en of zij vaste bewoners waren van de opvanglocatie.

Morgen begint de rechtszaak tegen de 55-jarige verdachte.