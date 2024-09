AT5 zendt NOS Journaal in Makkelijke Taal uit

De NOS komt vanaf vandaag met een nieuwe tv-uitzending: het NOS Journaal in Makkelijke Taal. AT5 zendt de uitzending, waarin drie nieuwsverhalen worden verteld met meer uitleg en in simpelere taal, ook uit op televisie.

Zo'n 2,5 miljoen mensen hebben moeite met de Nederlandse taal. Uit onderzoek is gebleken dat het nieuws voor deze groep vaak moeilijk te volgen is en daardoor lastig te verwerken. Met het Journaal in Makkelijke Taal worden belangrijke onderwerp in simpelere taal verteld en er komt ook meer uitleg bij de onderwerpen.

De uitzendingen beginnen om 19.45 uur op doordeweekse dagen, inclusief feestdagen. Het journaal duurt acht minuten. Aansluitend is het AT5 Nieuws ook te zien.