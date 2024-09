Advertentie Stad nl Damsko aflevering 46: Patat & nuchtere Amsterdammers

Als je als buitenstaander wortel schiet in Amsterdam, wat blijft er dan over van je oude gewoontes? In deze aflevering van Damsko ontmoeten we drie Amsterdammers die elk iets van hun oude leven koesteren, over hebben gehouden of waarderen. Of het nou de muziek is uit een andere cultuur, een drank of een alledaagse gewoonte. Deze Amsterdammers komen van ver, maar hebben dusdanig wortel geschoten dat ze zich een leven buiten Amsterdam niet meer voor kunnen stellen.

In de rubriek De Spot staat deze keer Tony Singh centraal. De snackbarhouder op Cruquiuseiland staat er bekend als de zingende patatman. Tony houdt namelijk van het zingen van traditionele Indiase muziek. Verder staat hij bekend in de buurt als de man die nooit moeilijk doet. Pinnen kan bij Tony niet, wel online geld overmaken. Mocht dat ook niet kunnen, kan je bij hem altijd een andere keer betalen. In de serie ‘Snorder’ pikt Damsko elke week Amsterdammers op die van A naar B moeten, in ruil voor een goed gesprek. Deze aflevering is dat Hossein Tahiri die vertelt over de eerste periode dat hij in Nederland aankwam. Via gezinshereniging kwam hij samen met zijn moeder weer bij zijn vader wonen in Amsterdam, in de jaren '70. Toentertijd wilde hij graag terug, maar nu moet Hossain er niet aan denken. Hij is verknocht geraakt aan de stad.

Gloria kleurt haar land van herkomst in op De Kaart - AT5

In de rubriek ‘De Kaart’ ontmoeten we de van origine Colombiaanse Gloria. Tijdens een vakantie lang geleden bleef ze hier hangen, want ze ontmoette de liefde van haar leven en de vader van haar kinderen. Zelf kan Gloria niet echt wennen aan de Hollandse nuchterheid van haar Amsterdamse kinderen. ‘Ik ben zelf erg emotioneel en erg luid’, vertelt ze. ‘Dat zeggen mijn kinderen ook, mama praat niet zo hard, en ook mijn kleinkinderen zeggen dat.’ Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.