Advertentie Amsterdam Informeert nl Week van Dementie: “Ik gun iedereen met dementie gelukkig te zijn”

Het is 16 tot en met 22 september de Week van Dementie. Er worden die week verschillende activiteiten in de stad georganiseerd zoals ontmoetingen met lotgenoten bij het Alzheimer trefpunt. Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders heeft deze ziekte. In Amsterdam Informeert spreken we Huib Dinant, die zelf lijdt aan dementie.

In 2022 waren er in Amsterdam naar schatting tussen de 5.400 en 6.400 mensen met dementie. Dit aantal zal naar verwachting verdubbelen tot 12.700 à 13.600 in 2050 volgens onderzoek van O&S. Dinant vertelt: “Dat was toch wel even schrikken. Je verdenkt jezelf wel van zoiets, ik ben ook niet achterlijk. Maar als het dan van buiten wordt bevestigd, kan je niet meer terug.”

Alzheimer Trefpunt De groei van het aantal mensen met dementie in Amsterdam legt druk op de zorg en de samenleving. Met een verwachte verdubbeling van het aantal mensen met dementie tegen 2050, is het belangrijk om zowel het bewustzijn als de ondersteuning te vergroten, vertelt Sjef van Bommel, ervaringsdeskundige en spreker bij het Alzheimer Trefpunt: “Mijn partner is lang geleden gediagnosticeerd met frontotemporale dementie. Ik dacht dat alleen alzheimer bestond. Ik heb toen gemerkt dat het heel veel uitmaakt als je veel meer weet van dementie.”

Quote “Het Alzheimer Trefpunt is voor iedereen" Sjef van Bommel - spreker Alzheimer Trefpunt

Er zijn verschillende trefpunten beschikbaar voor wie meer wil leren over dementie, zoals het Alzheimer Trefpunt in het centrum. “Het Alzheimer Trefpunt is voor iedereen. Iedereen die ook maar op wat voor manier dan ook geïnteresseerd is in het onderwerp dementie. Dat kan zijn omdat je bang bent dat je partner dementie heeft, of de buurvrouw, of heel iemand anders. Of omdat je zelf denkt: Ik wil er gewoon meer van weten”, aldus van Bommel.

AT5

Quote “Op den duur maakt je dat ook allebei heel eenzaam" Maaike van Veen - partner Huib

Eenzaam Maaike van der Veen, de partner van Huib, vertelt dat het soms best lastig kan zijn: “Huib die had geen idee meer waar het over ging. Dat vind ik wel droevig. Op den duur maakt je dat ook allebei heel eenzaam.” Ze voegt eraan toe veel te hebben aan het Alzheimer Trefpunt: “Ik zou mensen zeker aanraden om hier naartoe te gaan. Als je wat meer wil weten van de ziekte en ook herkenning zoekt bij anderen.” Van Bommel sluit af: “Ik gun iedereen met dementie dat die gelukkig kan zijn, en mee kan leven met andere mensen om hem of haar heen. En dat kan als je er maar genoeg van weet en als je het een beetje begrijpt.”