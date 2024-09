Ook stadsregisseur wordt gek van honderden wegopbrekingen: "Weet hoe ingewikkeld het is"

Bij tien straten in de stad is de weg meer dan honderd keer opengebroken het afgelopen jaar. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat graafmeldingen bijhoudt. Gemiddeld lag een straat in Amsterdam zes keer open. Voor veel Amsterdammers is dat frustrerend. Volgens de stadsregisseur die alles moet coördineren, ook onvermijdelijk.

Gert Oosting is stadregisseur bij de gemeente en houdt zich bezig met de planningen van werkzaamheden en de gevolgen ervan. Hij ziet dat het aantal werkzaamheden en opbrekingen elk jaar toeneemt, maar dat het dit jaar wel erg flink is.

Optelsom

Oosting legt uit hoe het kan dat er op de Amstelveenseweg wel meer dan 130 keer een opbreking was. "Er is een optelsom geweest van alle soorten graafwerkzaamheden, maar die zijn wel verschillend. Dat kan verschillen van een lantaarnpaal die eruit moet waardoor een aantal tegels worden gelicht, tot een fietsenrek dat eruit moet, tot een grote opbreking van de hele straat. In een grote straat gebeurt gewoon heel veel."

Volgens Oosting is er best wat te verbeteren in de coördinatie, maar had hij er weinig aan kunnen doen om het te voorkomen. "Er zijn werkzaamheden die heel snel moeten gebeuren, zoals een lantaarnpaal die stuk gaat. Het is niet zo dat het allemaal samengevoegd had kunnen worden", vertelt hij. "We gaan het verbeteren door meer werkzaamheden per wijk samen te voegen en dat dan beter naar de bewoners te communiceren. "