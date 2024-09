Locoburgemeester stelt cameratoezicht in voor twee maanden in Nieuw-West

Locoburgemeester Marjolein Moorman stelt cameratoezicht in op en rondom de Savornin Lohmanstraat in Nieuw-West. De straat staat volgens de gemeente bekend om diverse incidenten.

De locoburgemeester spreekt over een "ernstig geweldsincident bij een woning in deze straat", afgelopen 5 september. Eerder waren er ook al incidenten bij een gebouw in dezelfde straat. "Ze leveren een gevaar op voor de openbare orde."

Niet veilig in hun eigen huis

In de brief van de gemeente staat dat omwonenden zich niet meer veilig voelen in hun eigen huis. In juli dit jaar werden er daarom al extra maatregelen genomen. Zo werd een veiligheidscoördinator ingesteld en voerde een wijkagent gesprekken met buurtbewoners. Ook werd er vaker poolshoogte genomen door de politie en zijn er extra beveiligingscamera's opgehangen.

Die camera's werden weggehaald, maar sindsdien zijn er dus weer meerdere incidenten geweest. De terugkeer van camera's moet volgens locoburgemeester Moorman weer leiden tot rust in de wijk.