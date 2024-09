GVB'ers André en Marcel staken morgen voor behoud en betere vroegpensioenregeling

Andre Persenaire rijdt al 15 op de bus voor het GVB, vandaag op lijn 369 van Sloterdijk naar Schiphol. Hoewel hij nog lang niet tegen zijn pensioen aan zit, voelt hij wel dat hij geen twintig meer is. Vooral de onregelmatige diensten hakken er soms in. "Je moet je voorstellen dat je na een avonddienst een vroege dienst hebt en je moet om kwart over vier, half vijf beginnen, dan is dat een hele omschakeling. Sommige collega's draaien er nog nachtdiensten bij. Als je dat voor een langere periode doet, dan is dat behoorlijk zwaar. Vooral mentaal, je raakt vermoeid, want ons werk is nu eenmaal concentratie."

De 65-jarige metrobestuurder Marcel Schouwink kan erover meepraten. Hij probeert z'n pensioen te halen maar de onregelmatige tijden maken het hem niet makkelijk. Schouwink: "Je wordt moe en slaapt slecht." En dat geldt voor veel collega's, zegt hij. "Wij hebben heel veel mensen die hier jaren werken."

1500 euro netto per maand

Dankzij de RVU, de Regeling voor Vervroegde Uittreding kan een tram-, bus- of metrobestuurder op 64-jarige leeftijd stoppen. Voorwaarde is dat je minimaal 10 jaar bij het GVB in dienst bent. Je moet dan tot je 67e rondkomen van zo'n 1500 euro netto per maand. "Dat is niet zoveel, we willen dat het bedrag omhoog gaat. De meesten nemen dan een stukje vroegpensioen op of gebruiken hun spaargeld. Alleen met dat bedrag van 1500 euro red je het niet", aldus Schouwink.

Personeelstekort

De vroegpensioenregeling die met veel onderhandelen in 2021 rond kwam, loopt eind volgend jaar af. André hoopt dat het kabinet met een goed voorstel komt. Ook om ervoor te zorgen dat het personeelstekort bij het GVB niet groter wordt. "Veel collega's stromen op latere leeftijd in, de vraag is of je dat dan nog wel wil doen."