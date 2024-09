Tientallen blikjes tegelijk: bulkautomaat voor statiegeld moet inleveren makkelijker maken

Bij de huidige statiegeldautomaten kun je slechts flesje per flesje en blikje per blikje inleveren. De machine aan het Van Limburg Stirumplein kan veel meer tegelijk aan. Bij die automaat kun je er tientallen in één keer kwijt, en de blikjes en flesjes worden automatisch geplet.

Volgens een woordvoerder van Verpact, een organisatie die zorgt voor "het circulair maken van de verpakkingsketen", zijn de bulkautomaten twee a drie keer zo groot en moet "deze nieuwe, efficiënte manier van statiegeldverpakkingen inleveren" leiden tot het verhogen van de inzameling van statiegeldverpakkingen.

Niet de eerste in Nederland

De bulkautomaat is niet de allereerste van Nederland, die staat sinds een paar maanden in gemeente Bunschoten-Spakenburg. Daar kun je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, oneindig veel statiegeldflesjes en -blikjes in één keer inleveren.

In de rest van Nederland worden er honderd plekken gerealiseerd om meer statiegeldverpakkingen in te kunnen laten leveren. De bulkautomaat bij Droppie wordt volgende week maandag in gebruik genomen.