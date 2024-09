Schoonmakers willen midden op Schiphol staken, maar eindigen op 'achterafpleintje'

Honderden schoonmakers uit heel Nederland verzamelden zich vandaag onder een viaduct op het terrein van Schiphol om te demonstreren voor een rechtvaardiger vroegpensioen. Hun voorkeur ging echter uit naar een prominentere plek tussen de reizigers op Schiphol Plaza: "Ze verbannen ons naar een achterafpleintje."

Schoonmakers uit het hele land demonstreren vandaag op Schiphol - NH Media

Het was de bedoeling van de FNV dat de stakende schoonmakers uit het hele land deze middag een prominente plek op Schiphol Plaza in zouden nemen voor de aftrap van een landelijke actieweek die verschillende vakbonden organiseren voor een verbeterde zwaarwerkregeling. In plaats van bij de onofficiële toegangspoort van Schiphol vindt de demonstratie van vakbond FNV plaats onder een viaduct, ingeklemd tussen het Hilton Hotel en een kantoorgebouw. Met als gevolg dat de enige getuigen van de demonstratie een handjevol piloten en Schiphol-personeel dat tijdens de lunch een wandeling maakt zijn. Volgens de FNV werd hun verzoek om op Schiphol Plaza te demonstreren afgewezen, maar een woordvoerder van Schiphol laat weten dat dit de afgesproken plek was. Schiphol stapt naar de rechter "Dieptriest", noemt FNV-voorman Piet Rietman het besluit. "Eerst verbannen ze deze demonstratie naar een achterafpleintje, en de NS-staking van later deze week proberen ze ook al tegen te houden. Maar het motiveert ons alleen maar meer." Op woensdagochtend staakt NS-personeel door het hele land, maar via een kort geding probeert de luchthaven af te dwingen dat de treinen tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijven rijden. Schiphol wil voorkomen dat bij een totale staking mogelijk de veiligheid van de duizenden reizigers in het geding komt. Wel benadrukken zij het recht van het personeel om te staken, net zoals de schoonmakers dat hebben.

Staken voor zwaarwerkregeling Je vergeet in de discussie met Schiphol bijna dat de stakingen van deze week eigenlijk gericht zijn tegen de rijksoverheid. De vakbonden vinden dat de huidige vroegpensioenregeling voor fysiek zware beroepen niet toereikend is voor lagere inkomens. Daarom wordt er al maanden onderhandeld met de overheid, vooralsnog zonder resultaat. En dat terwijl de huidige regeling in 2025 afloopt. FNV-voorman Rietman zegt dat de twee partijen 'op ramkoers liggen'.

Voor de schoonmakers van Schiphol is de zwaarwerkregeling een belangrijk onderwerp, vertelt schoonmaker Glenn Bruynius: "Als je nu kijkt halen onze collega's, inclusief mijzelf, al niet gezond hun pensioen. Laat staan als we straks nog langer door zouden moeten werken." FNV-voorman Rietman onderstreept hoe onwerkbaar de huidige regelgeving is voor lagere inkomens: "Op dit moment maakt zo'n 15 procent van de schoonmakers gebruik van de regeling, terwijl veel meer aangeven fysiek last te hebben van het werk. Maar omdat het geld dat je krijgt een percentage is van je inkomen, is het voor veel mensen gewoon financieel niet haalbaar."

Quote "Wordt er niet naar ons geluisterd, dan volgen er zeker weten hardere acties" Schiphol-schoonmaker Glenn Bruynius

Bruynius zou ook graag gebruikmaken van de zwaarwerkregeling: "Ik werk hier nu precies 25 jaar, maar hoe leuk ik mijn werk ook vind, ik ben straks wel klaar voor de regeling. Want anders moet ik nog twintig jaar doorwerken om de rekeningen te kunnen betalen." De problemen voor reizigers zijn nu nog verwaarloosbaar, aangezien de schoonmakers het deze week bij een staking van een dag houden. Maar Bruynius waarschuwt wel alvast: "Iedereen ziet de luchthaven het liefst schoon, wij ook. Maar wordt er niet naar ons geluisterd, dan volgen er zeker weten hardere en langere acties." De landelijke staking van FNV en andere vakbonden zal ook later in de week merkbaar zijn in Noord-Holland. Dinsdagochtend rijdt het stadsvervoer in de stad tot 8.00 uur niet, woensdag geldt dat dus voor de treinen van NS. De wedstrijd Ajax-FC Utrecht gaat zondag niet door vanwege een politiestaking.